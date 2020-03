FC Famalicão a duas vitórias de fazer história

João Pedro Sousa está a duas vitórias de fazer história no FC Famalicão. Somadas todas as competições, a equipa famalicense já disputou 31 partidas, somando 13 vitórias, 9 empates e outras tantas derrotas. Números reveladores da excelente época que os comandados de João Pedro Sousa estão a fazer e que podem fazer história, estando a duas vitórias do melhor registo de sempre do clube.

Na época 1990/91, o FC Famalicão somou 11 vitórias, outros tantos empates e perdeu 12 em 34 jornadas. Nessa época, o atual sétimo classificado da 1.ª Liga, terminou o campeonato com 33 pontos num prova em que as vitórias apenas valiam dois pontos.