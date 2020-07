A equipa do FC Famalicão continua a fazer história na edição 2019/20 da Liga Nos. A duas jornadas do final do campeonato, e depois da vitória, 2-1, em casa do Setúbal, a equipa subiu à quinta posição e só depende de si para chegar à Liga Europa.

Depois deste passo importante, os jogadores festejaram no balneário, prova da união e de foco num objetivo que, a ser alcançado, será histórico para o clube e para a cidade.