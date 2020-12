Família já localizou idoso de Famalicão dado como desaparecido esta quinta-feira

Já se encontra com a família e aparenta estar bem de saúde o idoso que havia desaparecido na tarde desta quinta-feira, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta para o desaparecimento do homem de 74 anos foi dado por familiares, através das redes sociais.

A filha, contactada pela Cidade Hoje, esclareceu que o progenitor já está com familiares e aparenta estar bem e saúde. Contudo, e por uma questão de segurança, o idoso foi levado para a Unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave para que o seu estado de saúde possa ser devidamente avaliado.

A família acredita que o idoso, por motivos ainda desconhecidos, se terá desorientado.