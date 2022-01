Família de jovem morto em acidente revoltada com libertação de arguido: “Tinha droga, foge, mata e sai em liberdade?”

A família do jovem que, esta semana, morreu na sequencia de um grave acidente de viação, provocado por um homem que fugia às autoridades, não aceita que o juiz tenha deixado o responsável do sinistro em liberdade, com apresentações periódicas.

“Tinha droga, foge, mata e sai em liberdade?”, desabafou Arminda Ramos, sogra da vítima.

Tudo aconteceu em Mindelo, Vila do Conde, quando o arguido desobedeceu a uma operação stop e tentou a fuga. Enquanto era perseguido pelas autoridades, a viatura onde seguida o fugitivo entrou em despiste e foi embater a alta velocidade no carro onde estava João Silva, de 28 anos, que saía de um restaurante.

O jovem acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito declarado no local.

O homem que fugia foi detido e encontrado com droga.

Fonte: JN