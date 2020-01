Famasete mostra em Londres produto tecnológico inovador para a educação

A Famasete – Technology Group apresentou, esta quinta-feira, em Londres o primeiro display interativo e multitoque com marca portuguesa. O WIP (Wingsys Interactive Panel) permite descobrir a aprendizagem imersiva e colaborativa em ambiente de sala de aula, promovendo a interatividade de forma a que os professores acedam mais facilmente a ferramentas de organização, gestão, envio e controlo das atividades do aluno.

A apresentação oficial deste produto desenvolvido pela empresa famalicense teve lugar na Bett Show – ExCeL, a maior mostra mundial no cenário da tecnologia educacional, reunindo mais de 1.000 empresas líderes e interessantes startups da EdTech, com mais de 34 mil participantes.

Alinhado com os princípios pedagógicos, o Wingsys pretende revolucionar a forma como o professor e o aluno do século XXI se envolvem e constroem conhecimento. Com uma interface simples e intuitiva, a partilha de ecrã e interação de qualquer computador da sala de aula para o Display Interativo tornam-se possíveis com o Wireless Screen Sharing.

O WIP promove o trabalho em grupo e uma aprendizagem colaborativa através da utilização do software de gestão ik Classroom Management (ikCM), que possibilita a implementação tecnológica de uma sala de aula adaptada aos desafios pedagógicos atuais. Através de ferramentas de monitoramento, interação, controlo, gestão e diagnóstico, motiva e envolve a atenção do aluno, mantendo o foco em processos de aprendizagem significativos. O Display Interativo Wingsys pretende auxiliar os professores com uma variedade de avaliações, recursos de colaboração e controlo para garantir que estes possam obter o melhor fim dos seus equipamentos de TIC.

O professor conta também com a pen de acesso, ferramenta de segurança que bloqueia e desbloqueia o equipamento multitoque tendo controlo total da tecnologia e protegendo-a de acessos indevidos ou a informação confidencial nela contida. O produto da Famasete permite um feedback em tempo real, gere discussões em turma, possui um diário do aluno com registo de todas as atividades relacionadas com trabalhos de casa, lições e revisões e abrange avaliações de “Pergunta e Resposta”.

Para além do sector educativo, este produto adapta-se perfeitamente a outras áreas de atividade. No sector empresarial, por exemplo, os displays permitem capacitar equipas de trabalho com ferramentas dinâmicas de colaboração, aumentando a produtividade e inspirando avanços no negócio. O WIP é uma solução de colaboração visual, projetada para aproveitar o poder do sistema multitoque para uma colaboração rápida, flexível e ilimitada e faz parte do conceito WingsysClass – capacitar docentes para inspirar grandeza nos alunos na sala de aula.