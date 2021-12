Famalicenses Sónia e Adriana já estão em Espanha para disputar o Campeonato do Mundo de Badminton

As atletas famalicenses Sónia e Adriana Gonçalves, chegaram esta quinta-feira a Huelva, Espanha, onde vai decorrer, entre 12 e 19 de dezembro, o Campeonato do Mundo Absolutos de Badminton.

Da representação nacional fazem ainda parte o atleta Bernardo Atilano e o selecionador nacional Fernando Silva.

As irmãs famalicenses, atletas do FAC, vão competir em pares senhoras.

Em declarações a CIDADE HOJE, Sónia Gonçalves afirmou que esta «será a nossa maior participação internacional». Quanto ao sonho que acalenta, afirma que vai olhar para cada jogo «como uma etapa de cada vez», lembrando que são dos pares com menos competição internacional este ano devido à pandemia. Mas «vamos encarar os jogos com a maior entrega possível e com a raça de Famalicão».