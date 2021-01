Famalicenses respondem massivamente a apelo para dar sangue e lotaram ação deste domingo na cidade

A Associação Dadores de Sangue de Famalicão levou a cabo, na manhã deste domingo, mais uma dádiva de sangue, desta vez no Centro Pastoral de Santo Adrião, localizado no centro da cidade.

A ação teve uma adesão surpreendente, uma vez que pouco tempo depois de se ter iniciado já tinha atingido o limite de inscritos, cerca de 100 pessoas. A contribuir para o sucesso da iniciativa deverão ter estado os repetidos apelos para dar sangue, difundidos nos vários meios de comunicação ao longo dos últimos dias.

A próxima colheita de sangue promovida pela associação famalicense vai ser feita na Escola Básica de S.Tomé de Negrelos, no concelho vizinho de Santo Tirso, no próximo domingo de manhã.

Todas as ações são feitas por técnicos do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.