Famalicenses recebem tributo com Praça da Cidadania

Vila Nova de Famalicão passa a ter, a partir desta quinta-feira, uma Praça da Cidadania, em homenagem aos famalicenses. O local, na principal entrada do Parque da Devesa, ostentará o símbolo do concelho e a palavra Famalicão em monobloco.

Esta é uma das formas encontradas pelo município para assinalar o Dia da Cidade, que, este ano, se realiza em circunstâncias especiais, mas com esta grande homenagem coletiva da Câmara Municipal aos famalicenses, pela forma como reagiram à pandemia da Covid – 19.

«É justo este ano medalhar todos os famalicenses», disse o autarca aquando da apresentação da proposta para as comemorações do Dia da Cidade 2020. Paulo Cunha assevera que os famalicenses «deram e estão a dar» uma resposta exemplar, não só ao nivel profissional – os profissionais da saúde, da segurança pública, os voluntários das corporações de bombeiros, «mas também muitos profissionais de outras áreas, como a recolha do lixo, o setor alimentar, agricultores, indústrias e seus trabalhadores, transportadoras e seus motoristas de ligeiros e pesados, etc… -, mas também ao nível pessoal, pela forma como souberam recolher-se ao confinamento, acatando as regras da DGS, ajudando a combater a propagação da Covid 19».

Esta homenagem está, assim, marcada para as 18 horas desta quinta-feira, em cerimónia condicionada determinada pela pandemia covid-19.