Famalicenses que assaltaram moradias e um banco em 2018 começam a ser julgados em março

Está agendado para o início do mês de março, o julgamento de um gangue suspeito de ter sito o responsável por vários assaltos a casas no minho, e um mega assalto ao banco Santander, localizado no centro da cidade de Braga. A informação está a ser avançada pelo jornal online “O Minho”.

Há dez arguidos neste processo, sendo que dois deles são de Vila Nova de Famalicão.

As três primeiras sessões de julgamento serão destinadas aos elementos que terão feito parte deste grupo.

O gangue ficou conhecido por utilizar recursos tecnológicos sofisticados para praticar os assaltos, como inibidores de telecomunicações, de alarmes, e até para neutralizar cães.