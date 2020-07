Famalicenses podem poupar mais de 100€ na luz e gás

A Comparamais fez as contas e indica que, com as oportunidades do mercado livre de energia, os famalicenses podem poupar mais de 100€ por ano na fatura de luz e gás

Em tempos de incerteza económica, como os atuais, reduzir as despesas de casa é uma das melhores formas de conseguir poupar algum dinheiro. Após a habitação, com os empréstimos ou rendas, a conta de luz e gás é um dos maiores encargos para os portugueses. Como tal, e procurando saber como os famalicenses podem poupar mais dinheiro, fomos escutar os conselhos da Comparamais, site especializado na comparação de preços de energia e de outros produtos.

Foi desde logo importante a explicação relativa ao que oferece o mercado livre, com vantagens de que a maioria dos consumidores não tira partido. A Comparamais refere que, talvez por desconhecimento, muitos portugueses não aproveitam o facto de poderem trocar de fornecedor sem qualquer custo, sem qualquer interrupção do fornecimento de luz e gás e sem necessidade de fidelização a qualquer empresa. Ou seja, se entretanto descobrirem preços mais baixos, podem voltar a trocar sem pagar nada.

Segundo os dados mais recentes da ERSE, o mercado livre conta com 5,2 milhões de clientes particulares, 84% do total,. No entanto, e apesar da entrada de 130.000 novos clientes entre maio de 2019 e maio de 2020, só se registaram 33.330 mudanças entre empresas. Além disso, 72% dos clientes estão concentrados na mesma empresa, a EDP Comercial.

Famalicenses podem poupar mais de 100€ ao mudar

A Comparamais indicou que, graças à concorrência entre empresas, os preços da eletricidade e gás natural têm vindo a baixar em Portugal. E o recente lançamento de novas campanhas promocionais acentuou ainda mais as diferenças entre fornecedores. De referir que cada um deles garante promoções distintas, que vão desde descontos para sempre superiores a 10%, oferta de faturas, pontos em cartões associados ou ofertas e descontos em outros produtos.

Mas, falando para consumos médios de 2500 kWh de luz e gás, na potência contratada de 6,9 kVA, há diferenças de preços anuais que superam os 120€. Os dados mostram que de momento é a Endesa que tem as tarifas mais baixas, mas outras empresas como a também garantem uma redução na fatura.

Como saber a opção indicada?

Em cada habitação os consumos e os hábitos são distintos, e por esse motivo podem existir diferenças significativas entre fornecedores. Por isso, a Comparamais indica que para poupar ao máximo na fatura de luz e gás, a solução é consultar um simulador de luz e gás.

Estas plataformas gratuitas conseguem, ao ler a sua fatura, descobrir o preço de luz mais barata. Para esse cálculo, têm em conta factores como a potência contratada, os consumos totais de eletricidade em kWh e, nas tarifas bi-horária, os consumos nos períodos de Vazio e Fora-Vazio.

Após terem em conta todos os elementos, o simulador de luz e gás analisa as tarifas de energia dos vários fornecedores. Ela estima qual o custo final dos seus consumos em cada empresa e, por fim, indica-lhe qual a melhor opção e quanto vai poupar por ano.

Aumentar a eficiência energética

Para finalizar, o site de comparação recordou ainda uma das melhores formas de baixar a fatura de luz e gás. E que passa por adoptar hábitos mais ecológicos e que aumentem a sua eficiência energética. Por isso, veja como poupar ainda mais na fatura de luz e gás:

Utilize lâmpadas LED. Segundo dados da ERSE, cada uma dessas lâmpadas pode reduzir os custos anuais de eletricidade em 8€;

Não deixe equipamentos como o PC e a TV em stand-by. Alguns estudos indicam que vai pagar menos 50€ por ano só com esta medida;

Faça a climatização natural da casa, abrindo as persianas de dia durante o Inverno e fazendo o oposto durante o Verão. Assim evita usar o ar condicionado ou o aquecedor, dois dos eletrodomésticos com consumos mais elevados;

Se tiver uma tarifa bi-horária, tente usar as máquinas de lavar e outros equipamentos eletrónicos durante a noite ou no fim-de-semana. Nesses períodos de Vazio o preço da eletricidade chega a ser inferior a metade do período Fora-Vazio;

Tente usar temperaturas mais baixas nas máquinas de lavar e no forno, para reduzir os consumos de energia

No forno e placas de fogão, desligue a eletricidade um pouco antes de terminar a confeção da comida. Dessa forma vai usar o calor acumulado para acabar de cozinhar, poupando energia;

Evite abrir a porta do forno enquanto cozinha. Isso dissipa o calor e aumenta os gastos de energia;

Ajuste a temperatura do esquentador, reduzindo-a no Verão, para gastar menos gás;

Use sempre um simulador de luz e gás para poupar mais na fatura de energia, encontrando o preço mais baixo