Famalicenses nadam para vitórias ao serviço da Seleção

A Casa do Território, do Parque da Devesa, vai exibir, a partir de 21 de janeiro, a exposição “Naturalmente Famalicão – Cronologia de uma Paisagem”, que vai ficar patente até 28 de agosto.

Partindo de um conjunto de diagramas e desenhos que procuram retratar o panorama famalicense de há seis mil anos, a exposição propõe uma jornada pela história da paisagem com início no momento em que surgiam os primeiros povoados até aos dias de hoje. A mostra, que resulta numa reflexão sobre o passado e o que se pretende para o território no futuro, exibe várias fotografias panorâmicas de 360 graus que mostram a evolução do território e oferece um conjunto de experiências sensoriais.

«Para melhor perspetivar um futuro para o território é importante conhecer o seu passado. O percurso que nos trouxe ao ordenamento que conhecemos hoje que acompanhou o avanço da tecnologia, teve a influência de povos distantes, do clima e até de pandemias. Mas é sobretudo às sucessivas gerações de habitantes locais e às suas vontades e anseios que devemos esta construção assente num território outrora natural», explica o coordenador da exposição, o ecólogo Vasco Flores Cruz.

Para além da mostra, a exposição conta ainda com uma programação de atividades como oficinas, visitas orientadas para famílias, e a realização de trabalhos criativos à volta do tema da paisagem. Vão, também, decorrer visitas ao território com passeios comentados, nomeadamente pelas obras de encanamento do rio Este, através de um percurso pedestre e visita ao Moinho de S. Marçal, obras de reabilitação e reconstituição do Pisão e Castro das Eiras e Castelo de Vermoim, para além de outras atividades dirigidas às escolas.

Está, também, prevista uma conferência – “Mudam-se os tempos, mudam-se as paisagens” – no dia 22 de abril, data em que se assinala Dia Mundial da Terra.

Todo o programa em http://www.parquedadevesa.com/