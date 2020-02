Famalicenses na final Dance World Cup

A escola famalicense de Ginástica Acrobática Esacro vai marcar presença na grande final do Dance World Cup, em Roma (Itália), depois das boas prestações dos seus alunos na competição de dança “Dance World Cup”, na Figueira da Foz, de 21 a 25 de fevereiro.

Na categoria de minis, vão à final Beatriz Santos, Carolina Gomes, Eva Sousa, Gonçalo Cândido, Maria Inês Horta, Rita Almeida e Ana Margarida Marques com a coreografia “Dancing in the rain”, que obteve o terceiro lugar.

Na categoria de infantis, classificou-se Maria Clarisse Alves, com o solo de “Perfect Wish”. Em juniores, obteve a terceira melhor coreografia, Luana Pereira.

Um grupo de infantis conquistou o 4º lugar com a coreografia “Magic Hat”. As atletas Maria Rocha, Margarida Moreira, Maria Clarisse, Renata Boarqueiro, Bruna Ferreira, Vitória Carneiro, Eduarda Costa, Marinha Silva, Beatriz Couto e Bárbara Costa tiveram uma boa prestação, ainda assim insuficiente para irem a Roma.

O diretor e professor da Escola Esacro, Emídio Santos, está orgulhoso dos resultados e confiante numa boa prestação dos atletas em Roma.