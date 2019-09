A Câmara Municipal de VN Famalicão e as Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIF) desafiam os famalicenses a participarem, no dia 21 de setembro, numa ação de limpeza das ruas, parques, estradas e praças do concelho, no âmbito do World Cleanup Day,

“Limpar, restaurar e preservar o nosso território” é o mote da iniciativa “CSIF’s mais limpas” que decorrerá, em simultâneo, nas dez CSIF’s do concelho, envolvendo a comunidade civil, associações e entidades públicas e privadas.

Para participar basta comparecer nos pontos de encontro definidos: em Arnoso Santa Maria, no Loteamento do Altinho; em Avidos, na rua da Lage; nas Juntas de Freguesia de Bairro, Carreira, Delães e Ruivães; no Cardal, em Bente; em Brufe, na rua Manuel M. Maia; em Calendário, junto ao Bairro da Cal; em Gavião, junto ao Bairro de S. Vicente; em Esmeriz, no Moinho de S. Marçal; em Gondifelos, na rua do Senhor de Penices; em Vale São Martinho, na DACOP (Área da Comunidade Segura); em Pedome, na Pista de Atletismo da Subestação REN; em Pousada de Saramagos, junto à Riopele e em Vilarinho das Cambas, na Rua do Comércio.

O World Cleanup Day nasceu há 10 anos na Estónia, quando 4% da população saiu à rua para limpar resíduos. A iniciativa inspirou pessoas em todo o mundo e, atualmente, este dia já se replica em mais de uma centena de países, com milhões de voluntários.

Inspirar e motivar as comunidades a limpar, restaurar e conservar o meio ambiente, é um dos principais objetivos desta iniciativa ambiental.

A iniciativa “CSIF’s mais limpas” surge no âmbito do programa Famalicão Comunitário, que se apresenta como um projeto de governança coletiva, dinamizado e gerado na comunidade civil através das Comissões Sociais Inter Freguesias.