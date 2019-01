Famalicenses foram mais generosos que nunca no Natal

A Câmara Municipal de Famalicão já divulgou o número de bens angariados durante o mês de dezembro na Cabana Solidária, que esteve instalada ao longo de 22 dias, na Praça 9 de Abril, no centro da cidade.

Durante as semanas de campanha, a cabana do Pai Natal recebeu 1200 géneros alimentares, 320 produtos de higiene e 400 brinquedos. Estas ofertas foram canalizadas para a rede de lojas sociais do concelho e, mais tarde, entregues a famílias referenciadas por elas e por cada junta de freguesia.

Os números agora divulgados pela autarquia comprovam que os famalicenses estão, de ano para ano, a ser mais generosos para com os mais necessitados. Esta iniciativa, que em 2018 ano atingiu um número de doações recorde, deverá repetir-se no natal de 2019.