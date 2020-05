Famalicenses estiveram menos em casa no primeiro dia do desconfinamento

Os dados são da operadora NOS, com base nos registos das antenas que dispõem em todo o país, e foram revelados pelo jornal Público.

Esses registos revelam que, em Vila Nova de Famalicão, a população saiu mais de casa no primeiro dia de desconfinamento. O concelho famalicense surge no mapa com um resultado de 9,83%, um valor que acaba por estar dentro da média, quando comparado com os concelhos vizinhos.

O estudo tem um amostra reduzida, tendo em conta que só são analisados os dados de uma única operadora de telecomunicações.

Pode ver o mapa completo aqui.