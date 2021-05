Famalicenses desfrutaram de mais de 50 horas de cultura online

O programa “Há Cultura em Casa” apresentou, durante o confinamento, mais de 130 espetáculos online, num total de mais de 50 horas que os famalicenses desfrutaram no conforto do lar.

Durante os dois períodos de confinamento, em 2020 e 2021, este programa promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão apresentou múltiplos espetáculos que tiveram, no total, cerca de 250 mil visualizações.

Os artistas locais foram os principais protagonistas dos mais de cem espetáculos promovidos no âmbito do “Há Cultura em Casa”, transmitidos ao fim de semana na página oficial de Facebook do programa “Famalicão Comunitário”.

Entre a primeira e a segunda edição do projeto estiveram envolvidos mais de duas centenas de artistas e técnicos de som e luz que apresentaram espetáculos de música, poesia, teatro, dança, ateliers artísticos e artes circenses.