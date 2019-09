Já começou a Semana Europeia da Mobilidade em Vila Nova de Famalicão. Até ao final da semana realizam-se uma série de iniciativas dedicada a esta efeméride.

Nesta quarta-feira várias pessoas foram desafiadas a circularem em cadeiras de rodas, com carrinhos de bebés ou com andarilhos de forma a verificarem as dificuldades encontradas pelas pessoas com mobilidade reduzida, seja no interior das lojas, seja na própria cidade.

Imagens: CMFamalicão