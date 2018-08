Famalicenses brilham no cortejo da Romaria d’Agonia

O cortejo, com 3 mil participantes, que desfilaram pelo coração da cidade de Viana do Castelo durante mais de duas horas, contou com a participação dos famalicenses da Associação Amarcultura.

Sob o tema “A Ponte, o Comboio e a Romaria”, o cortejo histórico teve como intuito celebrar os 140 anos da inauguração da Ponte Eiffel e a chegada do primeiro comboio a Viana do Castelo, em 1878. À associação Amarcultura, e aos seus 23 elementos, foi atribuído o quadro que representava a chagada do “cavalo de ferro” à Princesa do Lima. Uma atribuição que honra a associação de Calendário e justificada pela grande dedicação e bons desempenhos ao longo destas 10 participações que tiveram o seu início em 2009.

Foi esse o momento representado pela associação famalicenses que está a merecer o destaque fotográfico nas páginas oficiais do evento.