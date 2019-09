Famalicenses a caminho de Fátima travados pelos incêndios

Centenas de seniores de Vila Nova de Famalicão, que embarcaram esta manhã nas dezenas de autocarros que os trouxeram até ao Santuário de Fátima, não conseguiram assistir à eucaristia das 11h00 na Basílica da Santíssima Trindade como estava inicialmente previsto.

Devido aos incêndios que se encontram a deflagrar na região de Aveiro, parte do troço da A1 foi cortado ao trânsito e os autocarros vindos de Famalicão desviados para caminhos alternativos, como foram exemplo as estradas nacionais.

O imprevisto deixou alguns famalicenses descontentes pelo facto de não conseguirem chegar a tempo da missa. Uma situação que ficou minorada com recurso às novas tecnologias, uma vez que muitos deles conseguiram ver a eucaristia através do direto no facebook da Cidade Hoje.