Famalicense YouOn Group conquista 5 prémios no maior festival do mundo dedicado à criatividade lusófona

Os prestigiados Prémios Lusófonos da Criatividade têm, ao longo dos últimos 7 anos, cumprido a sua missão de enaltecer, a nível internacional, os melhores trabalhos feitos na indústria criativa e tecnológica em todos os países que comungam a língua portuguesa.

Na última edição, distinguiram a criatividade e a tecnologia da YouOn Group em 5 categorias diferentes. Um reconhecimento entre centenas de outros projetos apresentados a concurso por empresas de países como Brasil, Moçambique e Angola.

Os prémios conquistados englobam projetos na área das Aplicações Móveis, Sinalética, Website, Branding e Motion Graphics.

FPB TV, Federação Portuguesa de Basquetebol. Categoria: Aplicação Móvel (OTT), Prata

Arisca, padaria artesanal. Categoria: Branding, Prata

Praça Mercado Famalicão. Categoria: Sinalética, Prata

Banco Montepio – PPR Futuro. Categoria: Vídeo em Motion Graphics, Bronze

Myface – Categoria Site – Bronze

Em ano de comemoração dos 10 anos de atividade, a YouOn Group, fundada por Ricardo Cunha Santos e André Rodrigues, tem agora mais 5 motivos para celebrar com toda a equipa o percurso e trabalho que tem desenvolvido na área das tecnologias online e da criatividade, quer para o mercado nacional, quer no mercado internacional, com clientes em países como a Nova Zelândia, África do Sul, Guiné Bissau e Alemanha.