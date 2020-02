Famalicense Tiago Reis vence Baja TT Vindimas do Alentejo

A dupla Tiago Reis / Valter Cardoso, aos comandos de um Mitsubishi Evolution Racing Lancer, entrou a vencer no Campeonato de Portugal de Todo-Terreno. A defender o título conquistado em 2019, o piloto famalicense não deixou créditos por mãos alheias e triunfou na Baja TT Vindimas do Alentejo, prova organizada pela CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo.

Depois de no prólogo ter conseguido o terceiro melhor tempo, a apenas de 3segundos de Alejandro Martins, o Campeão Nacional de Todo-Terreno 2019, Tiago Reis, fez um primeiro Setor Seletivo muito positivo, no qual efetuou uma recuperação nos últimos 50km da tirada para recuperar os cerca de 30 segundos de desvantagem que tinha para João Ramos, terminando com 26,3 segundos de vantagem para o segundo classificado e na liderança da Baja TT Vindimas do Alentejo.

“O primeiro Setor Seletivo correu-nos muito bem e conseguimos vencer. Percebemos nos últimos quilómetros que estávamos muito próximos do João Ramos e atacámos confiantes que seria possível recuperar e somar os primeiros pontos neste Campeonato de Portugal de Todo-Terreno. As corridas são mais interessantes quando são disputadas e é também por isso que o nosso Campeonato Nacional é interessante”, começou por dizer o piloto famalicense.

Já este domingo, Tiago Reis voltou a ser o mais rápido nas pistas do Baixo-Alentejo, dilatando a vantagem para os seus mais diretos adversários e mostrando que o seu objetivo para 2020 é claro: renovar o título de Campeão Nacional. “Este último dia, tal como ontem, foi bastante positivo. Cedo percebemos que, depois do abandono do João Ramos, podíamos gerir a corrida de forma mais tranquila. Não deixámos de atacar e mostrar o nosso andamento. Somos justos vencedores. Espero que seja a primeira de muitas vitórias”, explicou.

O próximo desafio da dupla Tiago Reis / Valter Cardoso é a Baja TT ACP Santiago – Grândola, que se disputa entre os dias 6 e 8 de Março, numa organização do Automóvel Club de Portugal.