Famalicense Tiago Reis a um terceiro lugar do título nacional de todo-o-terreno

É com grande entusiasmo que a dupla Tiago Reis/Valter Cardoso encara a próxima ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a Baja TT Oeste, que se disputa sábado e domingo.

Depois da recente vitória na Capital dos Vinhos de Portugal, em Reguengos de Monsaraz, a equipa ficou a poucos pontos da conquista do título nacional de todo-o-terreno. Um terceiro lugar na Baja TT Oeste será suficiente para que o piloto famalicense, que conta com suporte da Overdrive Racing, alcance o objetivo de recuperar o título nacional alcançado em 2019.

O piloto da Toyota Hilux V8 Overdrive diz que «o objetivo na Baja TT Oeste é o mesmo de todas as outras provas. Lutar pela vitória e fugir aos problemas que acontecem nesta modalidade. Claro que já fizemos as contas e o título nacional já passou pela cabeça de todos os membros da equipa, mas temos de manter os pés na terra e fazer o que temos feito até este momento». Tiago Reis realça que esta é uma Baja «totalmente nova, o que será, com toda a certeza, um desafio para todos. Temos de trabalhar e manter o foco».