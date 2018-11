O ciclista famalicense Tiago Machado, que agora pedala pelo Sporting-Tavira, organizou este domingo mais uma edição do seu já habitual bike tour.

A iniciativa, que juntou mais de 400 participantes, teve cariz solidário com as receitas a reverterem na sua totalidade para a associação Dar as Mãos.

Mais de 1600€ é quanto a associação vai receber das mãos de Tiago Machado.