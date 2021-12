Famalicense Sofia Oliveira conquista ouro na República Checa

Sofia Oliveira competiu, este fim de semana, no Wako K1 World Grand Prix, que se realizou em Praga, República Checa. A atleta famalicense de kickboxing teve uma excelente prestação que se saldou com a conquista do ouro, na categoria -60kg em K1.

Num lote com mais 4 atletas checas e com um sorteio pouco favorável, que obrigou a disputar os quartos de final, Sofia Oliveira apresentou-se melhor do que a adversária tendo dominado o combate, saindo vitoriosa. Nas meias finais, a adversária não compareceu e Sofia avançou para as finais. Tendo pela frente uma atleta muito experiente, a famalicense esteve muito concentrada, não cometeu erros e venceu o combate.