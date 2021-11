Famalicense sobe ao pódio de prova no Brasil depois de percorrer 226km’s de areia em 33 horas

Miguel Machado, famalicense de 45 anos natural de Riba d’Ave, ficou em segundo lugar na mais longa prova do mundo em areia, a EXTREMOSUL Ultramarathon, entre as barras de Rio Grande e Chui, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, Brasil.

O famalicense percorreu este fim de semana os 226 quilómetros em 33 horas, contando apenas com apoio de bases de assistência de 35 a 35 quilómetros.

Miguel Machado ao Cidade Hoje referiu que esta foi, muito provavelmente, a edição da Ultramarathon com o maior grau de dificuldade, devido aos ventos que foram uma constante ao longo dos quase 230km’s.

O vencedor da prova também é português, tendo completado o percurso em 27 horas.