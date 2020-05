Famalicense Reis Campos reeleito presidente da AICCOPN

Manuel Reis Campos foi reeleito presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas – AICCOPN. Vai cumprir o mandato de 2020 a 2022.

A assembleia eleitoral foi no dia 30 de abril e a tomada de posse a 8 de maio. Manuel Reis Campos, que também é presidente da CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, continua a assegurar a liderança da associação que representa atualmente mais de 6.000 empresas do setor da construção e do imobiliário.

Este mandato é visto como mais um passo na coligação interassociativa AICCOPN | AECOPS, que integra elementos representantes de ambas as associações, com vista à concretização da associação única, ajustada às necessidades do setor, das empresas e do associativismo em Portugal.

Os dirigentes dizem que encaram o futuro do setor com confiança, mas conscientes de que é preciso continuar a trabalhar pela existência de empresas sustentáveis e dinamizadoras da economia nacional.