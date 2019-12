Famalicense procura quem lhe destruiu o carro que deixou estacionado esta noite no centro da cidade

Uma famalicense foi surpreendida, esta madrugada, com o estado em que encontrou carro que havia deixado estacionado no parque da Praça D.Maria II, nas proximidades do local onde atualmente se encontra instalada a pista de gelo.

A jovem encontrou o veículo, um Opel Corsa, com a traseira bastante danificada. As marcas indiciam que uma viatura terá embatido no carro, colocando-se de seguida em fuga sem deixar nenhuma informação.

Até ao momento não foi possível identificar o responsável por este ato, uma vez que este terá acontecido numa altura de muito pouco movimento naquela zona central da cidade.

No entanto, a jovem aguarda que alguém tenha visto o que aconteceu e esteja disponível para denunciar. No caso de ter informações, a condutora pede que as enviem por mensagem privada para a Cidade Hoje, de forma a que, momentos depois, estas lhe possam ser encaminhadas.

O caso foi também reportado às autoridades.