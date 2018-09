Famalicense Pedro Almeida supera expetativas no Rali Amarante-Baião

Pedro Almeida terminou o Rali de Amarante/Baião na sétima posição. Num rali com dezena e meia de carros da classe RC2, que reúne os muito competitivos R5, o jovem piloto famalicense superou as expetativas realizando uma prova consistente, que lhe permitiu sair de Amarante com um lugar consolidado em termos de campeonato em ano de estreia. A dupla do Ford Fiesta R5, Pedro e Mário Almeida, assistidos pela ARC Sport, somou mais uma dezena de pontos, correspondente ao sexto lugar entre os pilotos inscritos no campeonato, passando a ocupar a oitava posição absoluta, quando falta ainda disputar o Rali do Algarve.

Foi, conta o piloto, «um rali fantástico. Confesso que sinto-me muito mais à vontade nos pisos de asfalto. Iniciamos a prova com algumas cautelas e fomos ganhando confiança garantindo um bom resultado. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que efetuamos nesta prova».

Depois de terminar o seu quarto rali de asfalto após uma estreia auspiciosa no Campeonato Portugal Ralis, Pedro Almeida considera que este «foi mais um teste superado com distinção. Confesso que terminamos este rali com a sensação de dever cumprido. Foi pena o tempo perdido na primeira metade do rali, pois não conseguimos ser tão rápidos como terminamos e perdemos alguns preciosos segundos».

A derradeira jornada do campeonato, o Rali Casinos do Algarve, disputa-se a 16 e 17 de novembro.