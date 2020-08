Famalicense Pedro Almeida sai vencedor no Rali de Mesão Frio

Pedro Almeida e Hugo Magalhães venceram o Rali de Mesão Frio, prova do Campeonato Norte de Ralis disputada este domingo e onde a dupla, ao volante do Peugeot 208 Rally4, somou vitória em seis das oito classificativas do Rali.

«Muitos satisfeitos pela vitória no Rali mas mais ainda pelo ritmo que conseguimos impor, num teste muito positivo para nós tendo em conta as próximas provas do calendário nacional e a Peugeot Rally Cup Iberica, onde queremos estar bem» disse Pedro Almeida no final da prova, que teve oito classificativas e cerca de 60 quilómetros cronometrados.

«Acima de tudo procuramos experimentar novas soluções do Peugeot208 Rally4, não baixando o ritmo e procurando fazer a nossa prova e tirar o máximo proveito das alterações que fomos fazendo ao longo do rali, indicadores muito importantes para o que temos pela frente» acrescentou Pedro Almeida.

A dupla saiu feliz de Mesão Frio mas consciente de que pela frente continua a ter um trabalho muito exigente. «Nós estamos muito focados em evoluir, melhorar o nosso andamento e estar mais e melhor preparados na próxima corrida. Fizemos um programa que ficou condicionado pela paragem das competições, mas estamos a entrar novamente no ritmo e a procurar melhorar segundos que nos permitam à frente alcançar o patamar de exigência que nos temos colocado» disse o piloto no momento da celebração.

«Foi muito saboroso vencer – é a confirmação de que estamos a trabalhar bem – mas amanhã vamos começar a pensar no Rali do Alto Tâmega, que é a nossa próxima prova e onde queremos voltar a melhorar e a acrescentar resultados ao nosso trabalho» concluiu o piloto.