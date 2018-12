Famalicense Nuno Sá é um dos deputados fantasma no Parlamento

Segundo o jornal Observador, o famalicense Nuno Sá será o primeiro deputado socialista a assinar presença na Assembleia da República sem ter estado lá, porque nesse mesmo dia estava a 350 km, a fazer campanha em Famalicão.

Contactado pelo Observador, o famalicense disse que não se lembra com detalhe o que aconteceu há um ano e meio mas não esclarece se costuma dar a password aos colegas da bancada socialista.

Esta alegada presença em dois locais diferentes aconteceu a 12 de Junho de 2017, quando era candidato à Câmara Municipal de Famalicão. Há imagens e vídeos do deputado socialista numa visita a uma empresa de Ribeirão e nas Marchas Antoninas.

Depois dos três deputados do PSD, esta é a primeira notícia sobre uma presença-fantasma de um deputado socialista no Parlamento.

Recorde-se que o líder da Bancada do Partido Socialista, Carlos César, disse, a 6 de dezembro, no final de uma reunião da bancada que, caso houvesse comportamentos fraudulentos entre os deputados socialistas, estes «não tinham o direito de permanecer no âmbito do grupo parlamentar do PS».