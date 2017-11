FAMALICENSE NA BIENAL DO EIXO ATLÂNTICO

Maria Rita Pimentel foi selecionada para integrar a XII Bienal de Pintura Eixo Atlântico, exposição inaugurada no passado dia 9 de novembro, em Barco de Valdeorras, Espanha.

A concurso foram apresentadas dezenas de trabalhos, mas apenas 30 foram selecionados pelo júri, presidido por Paula Tavares, atual diretora da Escola Superior de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Entre os selecionados está o trabalho, sem título, da jovem ilustradora famalicense.

Maria Rita Pimentel, de 22 anos, é licenciada em Artes Plásticas, na variante de Pintura, atual Mestranda em Ilustração.

A Bienal de Pintura Eixo Atlântico tem a particularidade de ser itinerante e vai percorrer várias cidades da Galiza e do Norte de Portugal ao longo dos próximos dois anos. Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro próximos, a Bienal estará, respetivamente, em Viana do Castelo, Porto e Braga.