Famalicense morre eletrocutado em acidente de trabalho em Mirandela

Um homem de 38 anos, residente em Calendário, morreu eletrocutado na passada terça-feira de manhã, em Mirandela.

O acidente ocorreu pela 11 horas da manhã, quando fazia trabalhos de manutenção na rede elétrica de média tensão, no complexo Agro-Industrial do Cachão, no concelho de Mirandela.

Foi chamada ao local uma equipa do helicóptero do INEM, mas não foi possível salvar o trabalhador. O corpo vai ser transportado para a delegação de Mirandela do Instituto de Medicina Legal, onde será autopsiado.