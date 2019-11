Momento de glória para Flamengo, adeptos e claro… Jorge Jesus. A taça dos Libertadores é levantada! pic.twitter.com/Ox4krG1Jwv — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 23, 2019

O preparador físico famalicense Mário Monteiro ajudou o Flamengo a vencer a Taça dos Libertadores. Mário Monteiro faz parte da equipa técnica de Jorge Jesus.

O Flamengo venceu a Taça Libertadores, ao derrotar o detentor do título, o River Plate, por 2-1, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, este sábado.