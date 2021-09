Famalicense José Janela ao lado de Pedro Dias da Silva na Baja de Itália

A PRK Sport Rally Team está em Itália, para participar na jornada pontuável para Taça do Mundo e Taça da Europa FIA de Bajas e que arranca já esta sexta-feira. Nesta que é a penúltima prova da época em ambas as categorias, o piloto Pedro Dias da Silva terá a seu lado o navegador famalicense José Janela, na pick-up Ford EXR05 (nº 219). A formação leva, ainda, Filipe Nascimento / Paulo Torres, aos comandos de um Buggy PRK 002 (nº 304)

Pedro Dias da Silva aponta a um bom resultado, que compense a inesperada menor prestação na baja polaca, onde várias problemas impediram a equipa de alcançar os objetivos inicialmente definidos.

Oitava prova da Taça do Mundo FIA e 4ª da Taça da Europa FIA de Bajas, a 28.ª Italian Baja começa esta sexta-feira (10 setembro), com o Shakedown, e termina no sábado.

Corridas que estão 3 provas da Taça da Europa FIA de Bajas (Espanha, Hungria e Polónia), o PRK Sport Rally Team ocupa a 3ª posição na série, totalizando 23 pontos. Nos pilotos, Pedro Dias da Silva é 10º, com 10 pontos. Depois da Baja Itália, fica a faltar a última jornada, a Baja Portalegre 500.