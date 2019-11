O atleta famalicense campeão nacional de 1500mts, José Azevedo, encontra-se no Dubai.

O homem do Boavista FC vai representar o país pela Seleção Nacional no Campeonato do Mundo IPC. Esta é uma competição que vai definir a sua participação nos Jogos Paralímpicos, em Tóquio, no próximo ano.

José Azevedo compete na próxima quinta-feira na prova de 1500mts.