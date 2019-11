Famalicense Inovafil que criou “fios inteligentes” recebe Prémio Inovação COTEC-BPI

A Inovafil é a vencedora do Prémio PME Inovação COTEC-BPI. A empresa têxtil famalicense, produtora de “fios inteligentes” para os mercados de moda e dos têxteis técnicos, foi distinguida no 9º Encontro PME Inovação promovido pela associação presidida por Isabel Furtado e que decorreu segunda-feira, 25 de novembro, na Póvoa do Varzim.

O Prémio PME Inovação reconhece anualmente empresas que se destacam pelas suas práticas de gestão de inovação, com impacto no crescimento e na rentabilidade. O júri destacou os excelentes indicadores de desempenho empresarial da Inovafil e a dinâmica de crescimento médio anual do seu volume de negócios, superior a 15% nos últimos três anos.

Rui Martins, CEO da Inovafil, sublinha que “o prémio é a prova do reconhecimento nacional e internacional dos elevados índices de performances que a unidade já atingiu, o que implica um comprometimento com a inovação, que passou a ser um dos pilares da sua produção”.

Em 2018 a Inovafil alcançou um volume de negócios próximo dos 22 milhões de euros, 41% dos quais resultantes de exportação, tendo como destino principal França, Espanha e Estados Unidos da América.

Empresa participada da Mundifios – o maior trader ibérico de fios têxteis –, a Inovafil surgiu em 2014, fruto de um investimento inicial de cerca de 10 milhões de euros, e tem-se distinguido pelos fios especiais, como os obtidos a partir de urtigas, onde a inovação tem um papel fulcral. Em 2017 criou o Nidyarn, um núcleo de investigação e desenvolvimento em parceria com a Universidade do Minho.

“A inovação na Inovafil terá que continuar forçosamente, porque a empresa vive do produto dessa inovação”, afirma Rui Martins, acrescentando que a fiação terá “obrigatoriamente que continuar a viver da inovação interna, da presença em feiras, da interação com universidades e com os centros tecnológicos”.

A inovação faz-se também pela tecnologia. Recentemente, a Inovafil foi selecionada, entre cerca de 20 empresas a nível mundial, para testar o novo sistema de fiação a jato de ar e que permite a produção de vários fios ao mesmo tempo.

O 9º Encontro PME Inovação 2019 debateu os desafios que se colocam à substituição dos materiais clássicos por alternativas com ciclo de vida mais favorável.