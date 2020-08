Famalicense Francisco Saldanha de 19 anos assina pelo F.C.Famalicão

O jovem Francisco Saldanha, de 19 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão.

O atleta, defesa central e/ou médio, assinou por cinco temporadas.

Iniciou o seu trajeto no mundo do futebol no Clube Desportivo de Ronfe, tendo ingressado depois nas equipas de formação do Vitória Sport Clube. Mais tarde representou o S.L.Benfica, onde veio a ganhar títulos nacionais e a adquirir o estatuto de internacional.

Saldanha soma mais de 40 internacionalizações pelas seleções jovens nacionais, nas quais se destacam os jogos realizados pela seleção sub-17 no Campeonato da Europa.