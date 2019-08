Famalicense escapa à morte em férias de sonho na República Dominicana. Governo já lançou alerta à população.

Uma famalicense de 42 anos, natural e residente em Arnoso Santa Eulália, encontra-se internada no hospital de Braga sob forte vigilância, depois de umas férias que tinham de tudo para ser de sonho na República Dominicana.

A mulher viajou com o companheiro no final do mês de julho para esta ilha e viu-se obrigada a regressar de urgência, depois de ter apanhado uma vírus. Na República Dominicana a equipa médica que a assistiu diagnosticou-lhe uma gastroenterite, algo encarado com relativa normalidade naquela região.

Com o estado de saúde a piorar de dia para dia, e com a falta de respostas por parte dos médicos, a famalicense regressou de urgência a Portugal e procurou ajuda numa unidade de saúde privada depois de ter ficado com parte do corpo inchado, não conseguir respirar e ter muitas dores musculares.

Em pouco tempo, e na sequência de uma série de exames, os médicos concluíram estar perante um vírus grave e transferiram a doente para os cuidados intensivos do hospital de Braga. A famalicense foi levada para a capital do distrito com uma miocardite (patologia com algum risco de morte, que deixa o músculo do coração inflamado, com uma capacidade reduzida para trabalhar).

Contactada pela Cidade Hoje, a famalicense contou que ainda se encontra a recuperar sob forte observação dos profissionais de saúde, e aproveitou a ocasião para deixar um alerta a todos os viajantes.

“Estas foram uma férias de sonho que me iam levar à morte. Já há muitos casos de pessoas, especialmente americanos, que faleceram depois de apanharem esta virose na República Dominicana. É preciso fazerem muito cuidado.”

Esta mulher aguarda que a recuperação seja favorável para que, dentro de dias, possa ter alta.

Entretanto, o governo português já fez saber que está a seguir esta situação, no portal das comunidades foi deixada uma informação a pedir a quem visite a República Dominicana que tenha cuidado, depois das notícias de várias mortes.