Famalicense é concorrente no Love On Top da TVI

João Pedro é famalicense, tem 22 anos, e é um dos mais recentes concorrentes do reality show da TVI Love On Top. O jovem, operário fabril de profissão, inscreveu-se na casa do amor da estação de Queluz com o objetivo de se divertir e fazer novas amizades.

O Love On Top é um reality show que funciona no interior de uma casa, vigiada pelos portugueses através do canal 12 da Nos, onde são os telespectadores que decidem o rumo da participação dos moradores dessa casa, através de uma aplicação para telemóveis. O programa gira em torno do amor e das relações pessoais, sendo que todos os desafios lançados pela produção ou pelos portugueses, estão relacionados com essa temática.