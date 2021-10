Famalicense disputa o Campeonato Europeu de Xadrez

O jovem atleta famalicense João Pedro Afonso, do Clube de Xadrez A2D, atual vice-campeão nacional sub-14, está convocado para representar Portugal no Campeonato Europeu de Jovens de Xadrez. A competição, organizada pela União Europeia de Xadrez (ECU) começa esta sexta-feira e termina no dia 22 de outubro.

Para compensar a impossibilidade de participação presencial em europeus de jovens (que este ano não se realizam), a Federação Portuguesa de Xadrez está representada em formato híbrido, com uma delegação de 27 atletas e 4 treinadores divididos em dois locais para concentração dos jogadores, um a norte e outro a sul, para distribuição dos xadrezistas conforme a área geográfica onde residem. São os seguintes, os dois locais definidos: Norte: Colégio Efanor, Matosinhos; Sul: Sede da Federação Portuguesa de Xadrez, Lisboa.

Após o reconhecimento do município famalicense, no passado mês de julho, pelo percurso de excelência do atleta João Pedro Afonso na época desportiva 2020/2021, esta convocatória premeia o elevado empenho e dedicação demonstrados.