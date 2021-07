Famalicense Diana Taveira com a “Tenda às costas” na RTP

Diana Taveira, jovem que esteve a apresentar programas na MTV vai, a partir desta segunda-feira, dia 5, dar a cara na RTP1, no programa “Tenda às costas”.

O novo formato vai percorrer parques de campismo de norte a sul do país para mostrar um outra forma de férias para este verão. A RTP promete música, jogos e histórias contadas por quem se dedica a este tipo de férias.

A famalicense Diana Taveira, juntamente com Tiago Góes Ferreira, vão apresentar o programa, com o apoio de Inês Faria e Rodrigo Gomes. O programa, das 10 às 13 e das 15 às 17h30, estará no ar até final de agosto.