Famalicense de 37 anos que faleceu em acidente de trabalho na Alemanha ficará lá sepultado

Os bilhetes para o jogo entre o Estoril e o Famalicão, às 21h15 desta sexta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, têm um custo unitário de 13 euros, sendo apenas necessária a apresentação do certificado digital de vacinação. Os bilhetes apenas podem ser comprados no recinto estorilista, com o Futebol Clube de Famalicão a disponibilizar transporte gratuito, mediante inscrição na Loja Oficial.

No entanto, o transporte fica pendente do número de inscritos, que devem inscrever-se até às 13 horas desta quinta-feira. A saída está marcada para as 15 horas, junto à entrada da Bancada Placard.pt.

Já os bilhetes para o jogo com o Portimonense, a contar para os oitavos da Taça de Portugal e marcado para as 20h45 do dia 21 de dezembro, começam a ser vendidos esta terça-feira. Os ingressos custam três euros para sócios do clube e são para a Bancada Placard.pt. Já os ingressos para público custam cinco euros. Os detentores de lugar anual terão de comprar bilhete (3 euros) na Loja Oficial.