Famalicense começa a discutir subida de divisão em setembro

O FAC começa a discutir a promoção à 1.ª divisão de hóquei em patins a 5 de setembro, em casa dos Tigres de Almeirim.

O sorteio da liguilha de promoção foi realizado esta semana e determinou que no segundo encontro, a 9 de setembro, a formação famalicense joga em casa, ante o Parede FC.

Segue-se, no dia 12, a visita ao SC Marinhense e, quatro dias depois, nova deslocação, ao reduto do SC Tomar. A liguilha de promoção termina a 19 de Setembro, com o Famalicense a receber o Paço d´Arcos.

Recorde-se que sobem duas equipas ao escalão maior do hóquei em patins nacional.