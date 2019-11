Famalicense “CM Socks” investe meio milhão de euros e cria novos postos de trabalho

A empresa de Peúgas Carlos Maia, com fábricas de produção nas freguesias da Carreira e Bente, está em contínua expansão: nesta altura prepara um investimento de meio milhão de euros para a compra de 30 teares, com o objectivo de ajudar a empresa a dar resposta ao aumento do volume de encomendas.

Até agosto de 2020, estamos completamente sobrelotados no que diz respeito a encomendas. Precisamos urgentemente destas novas máquinas para dar resposta aos pedidos.

Carlos Maia, proprietário da empresa, ao Jornal T

A empresa, com 148 colaboradores, nas duas unidades fabris, produz cerca de 26 milhões de pares de meias por ano e 70% desta produção são já meias técnicas (desporto, saúde) porque são as mais rentáveis e com muito mercado internacional. São mais de 20 os mercados, na Europa e resto do mundo, com marcas como CAT, JCB, Coca-Cola, Umbro, Hello Kitty, New Balance e outras. CM Socks e Pureco são marcas próprias.

O novo investimento em máquinas, que deve ficar concluído até ao final do ano, também vai possibilitar a criação de novos postos de trabalho. Espera-se que venham a ser contratados cerca de 15 profissionais.