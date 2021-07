Famalicense Bruno Oliveira esteve a um passo de ser finalista do programa “Got Talent” da RTP

Bruno Oliveira, o jovem famalicense que brilhou no programa de talentos da RTP “Got Talent”, abandonou a competição este domingo, depois de não ter conseguido os votos suficientes para ir até à final do concurso.

O jovem de Joane foi, no entanto, classificado como “um incrível talento da dança”.

Bruno está na faculdade a tirar desporto. Começou nas danças de salão aos 6 anos, onde esteve durante 11 anos. Há 4 anos, mudou para o ballet e começou a ter formação em ballet clássico e contemporâneo, no conservatório AN Dança em Vila Nova de Famalicão. Tem participado em concursos a nível nacional e internacional. O ano passado no Dance World Cup, ficou em 2º lugar no solo moderno e no solo contemporâneo ficou em 3º lugar.

Em 2019, quando ganhou o Dance World Cup, foi distinguido com uma bolsa para tirar um curso de dança em Madrid, mas acabou por estar lá apenas 6 meses por causa da pandemia.

RTP