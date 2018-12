Famalicense apresenta-se na GNR a conduzir com 2,69g/l

Um homem, residente em Calendário e com 51 anos de idade, apresentou-se no dia de natal na GNR de Famalicão com uma taxa de álcool no sangue de 2,69.

O operário da construção civil, que terá utilizado o próprio carro para se deslocar até ao posto da GNR, tem a obrigatoriedade de se apresentar periodicamente nas autoridades, a propósito de um processo de violência doméstica, resistência e coação.

O visível estado de embriaguez com que se apresentou, na noite da última terça-feira, fez com que as autoridades o submetessem ao teste de alcoolemia, o resultado foi surpreendente: 2,69g/l

O cidadão foi detido e o automóvel que utilizou para se deslocar até aquele posto apreendido.