Famalicão Youth Fest regressa em setembro para uma 2ª edição

O pelouro de Juventude do Município vai desenvolver a segunda edição do Famalicão Youth Fest. O festival é direcionada para os jovens do concelho e vai contar com concertos, workshops, espetáculos humorísticos e de multimédia. O evento vai decorrer nos dias 10 e 11 de setembro em vários lugares emblemáticos de Famalicão.

No dia 10 de setembro, sexta-feira, vai chegar ao Parque da Devesa o humorista Pedro Teixeira da Mota. O espetáculo vai decorrer no topo sul do parque, junto ao lago, pelas 21h00. Além de Pedro Teixeira da Mota, o evento conta ainda com a participação de Conguito, locutor do programa das manhãs da Mega-Hits.

No dia 11 de setembro, sábado, na Casa da Juventude, às 10h00, há workshops de Fotografia Analógica, por Sara Santos, e Pintura Parietal, por Inês Silva. Pelas 16h00, chegam também à Casa da Juventude os workshops Produção Musical, por Diana Martínez, e Produção Streaming, por Pedro Cruz. Estas atividades são gratuitas, mas sujeitas a inscrições prévias, a partir do dia 1 de setembro em http://www.juventudefamalicao.org/.

No mesmo dia, pelas 10h30, desenrola-se o Flash Mob da KUMPANHIA ALGAZARRA, na Praça 9 de Abril, na Praça D. Maria II e na Casa da Juventude. Às 21h00, chega ao Parque da Devesa o músico famalicense Carlos Correia e, às 21h30, atua Fernando Daniel. Os dois concertos ocorrem no topo sul do parque, junto ao lago.

Os espetáculos de Pedro Mota Teixeira e Fernando Daniel vão ter uma plateia mista, 600 lugares sentados e 300 lugares em pé. Os eventos são gratuitos, mas as reservas para os espetáculos são limitadas a quatro pessoas e devem ser efetuadas na Casa da Juventude de Famalicão, entre as 9h00 e as 18h00, dos dias 6, 7, 8 e 9 de setembro. No momento da realização da reserva, é necessário o nome completo e contactos telefónicos de todos os elementos. O levantamento do ingresso deve realizar-se no dia do espetáculo, no Parque da Devesa, entre as 18h30 e as 20h00, sendo que cada pessoa apenas recebe quatro bilhetes. As reservas não levantadas ficam disponíveis entre as 20h00 e as 21h00.