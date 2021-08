São colados à venda, esta segunda-feira, a partir das 10h00, os bilhetes para o Famalicão x Sporting do próximo sábado às 20h30.

Até quarta-feira a venda é exclusiva para sócios detentores de lugar anual (época 2019/2020). Na quinta-feira a venda de bilhetes é alargada a sócios até ao nº 3000 com quota 7, prevendo-se que, na sexta-feira, os ingressos ficam disponíveis aos sócios a partir do nº 3000 com quota 7 reguralizada.

O bilhete custa 8 euros.