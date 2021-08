Arranca esta sexta-feira mais uma fase na venda de ingressos para o Famalicão x Sporting deste sábado, marcado para as 20h30.

A partir de hoje a venda de bilhetes é exclusiva a sócios com lugar anual e sócios do FC Famalicão (a partir do nº 3000) com quota 7 regularizada.

O preço do bilhete é 8 euros.