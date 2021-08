Famalicão x Porto foi o terceiro jogo com mais público do último fim de semana

A partida entre o Futebol Clube de Famalicão e o Futebol Clube do Porto, da jornada nº2 da Liga Bwin, foi o terceiro jogo do último fim de semana com mais público nos estádios.

No municipal estiveram perto 1400 adeptos, sendo que no segundo lugar do ranking ficou o Braga x Sporting com perto de 7 mil pessoas e, no primeiro, com quase 14 mil, o Benfica x Arouca.

É de recordar que todos os estádios se encontram com lotação reduzida devido às conhecidas restrições impostas pelas autoridades de saúde.